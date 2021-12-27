中央農村工作會議 消息：陳全國料任副組長

習：初級產品供給「戰略問題」

中共中央前天宣布，原新疆黨委書記陳全國「另有任用」。北京消息人士對本報指出，陳全國的新職料是中央農村工作領導小組副組長。目前，該小組組長是國務院副總理胡春華。在昨天央視《新聞聯播》播出有關中央農村工作會議的畫面中，並未見到陳全國的身影。

據央視報道，習近平強調，保障好初級產品供給是一個重大戰略性問題，中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國糧。保證糧食安全，大家都有責任，黨政同責要真正見效。耕地保護要求要非常明確，18億畝耕地必須實至名歸，農田就是農田，而且必須是良田。

國務院總理李克強在國務院常務會議上要求，要毫不放鬆抓好糧食和重要農產品生產供應，嚴格落實地方糧食安全主體責任，下大力氣抓好糧食生產，穩定糧食播種面積，促進大豆和油料增產。

會議傳達學習了習近平重要講話和李克強部署要求，討論了《中共中央、國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見（討論稿）》。副總理胡春華出席會議並講話。會議指出，今年糧食產量保持在1.3萬億斤以上，脫貧攻堅成果得到鞏固和拓展，全面推進鄉村振興邁出堅實步伐，成績來之不易。會議強調，確保2022年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上。