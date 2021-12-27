永順人民醫院「人去樓空」 「李田田」昨晚發文報平安

維權律師探望 保安稱醫院「休息」

湘西自治州政府新聞辦此前通報，李田田於本月17日發帖聲援上海震旦職業學院宋庚一教師的不當言論，永順縣政府人員翌日到她家了解情况，其間李突然情緒失控，並意圖採取「過激行為」，被在場人員制止。通報引述親屬反映，李在2013年已有抑鬱症，今年4月病情加重，曾到精神病醫院檢查，之後一直請假休養。

昨日，「李田田」在個人微信公號稱已從「醫院」出來，表示身體狀况還在「恢復」中，精神狀態也較差。李田田說，「現在我回家了，一切暫時安好，也祝你們安好！我會用我的餘生，繼續去做更多有意義的事；這些事或許與你、與我、與他都有關。」

在官方通報前，網上已傳出李母的影片和李田田胞姐的帖文，均稱李並非被強行送院，但仍無法平息外界的質疑。據最初揭露事件、李的朋友「樓哥」稱，事件引發外界關注後，永順官方將李田田從精神病院轉入了湖南省永順縣人民醫院，還配備有包括警員在內的多名安保人員嚴密把守。

明報記者