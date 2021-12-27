「限遊令」4個月 未成年者遊戲時長減九成 騰訊：效果明顯 元旦連假每晚准打機1小時

騰訊遊戲的「限遊令」僅針對旗下在中國大陸地區運營的網絡遊戲。據「騰訊遊戲」微信公眾號發布的《關於元旦假期未成年人遊戲限玩的通知》稱，內地的未成年人可於12月31日（周五）、2022年1月1至3日（元旦假期）的每晚8點至9點之間登錄遊戲，即在4日的元旦假期間，青少年只可以每晚玩1小時的網絡遊戲。此前，內地的「限遊令」規定，未成年人只能在周五、周六、周日和法定節假日每日的晚上8至9時玩遊戲，其他時間一律禁止。

《證券時報》報道，今年8月30日，國家新聞出版署發布《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，進一步嚴格管理措施，提出嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間、嚴格落實網絡遊戲用戶帳號實名註冊和登錄等要求。被業界視為「史上最嚴防沉迷新規」。

面對新規，內地各遊戲廠商針對未成年人的保護工作也在加強。據騰訊未成年人保護體系負責人、用戶平台部總經理鄭磊參加公開活動時表示，「新規施行後從騰訊側的效果來看是非常明顯的。」根據數據顯示，今年9月，騰訊國內未成年人遊戲時長佔比下降至0.7%，而去年同期則為6.4%。

騰訊：686萬帳號須人臉識別登錄

他舉例，今年11月，騰訊遊戲平均每天有686萬個帳號在登錄時與1.1萬個帳號在支付時觸發人臉識別，其中被拒絕或未通過驗證，「登錄」有71.67%的帳號被納入防沉迷監管，「支付」有72%的帳號被攔截。

鄭磊也特別強調，防沉迷光靠技術嚴管不夠，需要配合更好的疏導。他提到騰訊在「疏」的方面作出嘗試。從兒童的綜合能力發展來看，現在科技與體育是青少年非常需要的兩個發展方向，騰訊希望通過這兩個方向建立更多疏導性的模板。

此前，在「限遊令」推出初期，騰訊網遊「王者榮耀」因為一時間有太多玩家同時登錄而導致服務器死機。而為滿足未成年玩家需求，有平台推出「租借帳號」服務繞過「限遊令」，騰訊遊戲曾聲明，表示將控告超過20家帳號租借平台。

「限遊令」影響 用戶結構勢改變

《2021年中國遊戲產業報告》顯示，2021年，中國遊戲市場實際銷售收入2965.13億元（人民幣，下同），較去年增收178.26億元，同比增長6.4%。國內遊戲用戶規模6.66億，同比增長0.22%，用戶數量漸趨飽和。伴隨防沉迷新規落地和未成年人保護工作逐漸深化，用戶結構將出現一定的變化。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676