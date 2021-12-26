社科院：7新職業日工作9小時

藍皮書由中國社會科學院社會學研究所與社會科學文獻出版社共同發布。新京報報道，其中在「2020年中國新業態與新就業青年調查報告」中，主要對內地18至45歲的七類新職業進行調查，包括網約配送員（外賣騎手）、網絡主播（包括音視頻創作者）、公眾號/微博等全媒體運營人員、網絡文學寫手、電子競技員、新興互聯網科技從業人員和新型職業農民/農業經理人。

逾八成人月入8000元以下

調查發現，約1/3的新業態青年月收入在4000元至5999元，85.7%月收入在8000元以下。近兩成人有兼職，年齡愈大兼職愈多。但有26.3%的新業態青年沒有任何保障，七類職業中，90.2%新興互聯網科技從業人員有保障佔比最高，網絡文學寫手則只有63.5%佔比最低。

新業態青年工作時間亦長，平均每天工作8.9小時，其中20.4%的人每天工作12小時及以上；47.9%的人一周工作7天，74.5%一周工作6天及以上。其中網約配送員工作時間最長，平均每周工作6.4天，每天10.1小時；電子競技員最短，每周平均工作4.8天，每天6.5小時。