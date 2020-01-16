457萬人考研 疫下西安考生點對點接送

西安確診考生隔離醫院考試

昨日上午進行的是思想政治理論、管理類綜合能力考試，下午為外國語考試。今日上午和下午均進行業務課考試。而考試時間超過3小時或有使用畫板等特殊要求的考試科目，則安排在27日進行。北京日報報道，昨有考生考後稱，思想政治理論科目中涵蓋國內國際時事熱點，建黨百年、脫貧攻堅、十九屆六中全會精神等都入了考題。

由於多地爆發疫情，特別是已封城的陜西西安，前日有75例本土確診，對考研也是一大考驗。中新社報道，在西安市封控區的考生，由市安排車輛、點對點接送考生在隔離考場參加考試；在管控區和防範區的考生，持48小時內兩次核酸證明、從居住地點對點到考點考試。

昨日西安降雪，有排隊入場的考生稱，瑞雪兆豐年，大家為考試準備了很久，希望努力沒有白費。而全陝西唯一一名確診考生，正在西安市胸科醫院隔離治療，其報考的西安建築科技大學「送考上門」，在醫院安排的單獨試場設置視像監控，並配備對講機，全程進行「兩對一」監考。

近年招生向理科傾斜

同樣受疫情影響，浙江為約400名因隔離滯留的考生從外省和浙江省內調卷，大規模的跨省借考，這在內地是首次。澎湃新聞消息，昨在寒潮下，上海亦有9.9萬考生有序排隊，亮碼入考場。當地多所高校開放網上申報渠道，鼓勵學生提交有關證明，經學校審批後形成電子憑證，以提高效率，減少戶外排隊之苦。

內地研究生招生從2010年53.82萬人，增加到2020年的110.66萬人，10年增長一倍。央視報道，從近年招生趨勢看，主要向數學、物理、化學、生物等基礎學科傾斜，向集成電路、人工智能、公共衛生等領域相關學科傾斜。