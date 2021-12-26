馬興瑞升任新疆書記 有望入局 陳全國另有任用 王偉中接任粵省長

兩個月前新疆率先完成省級黨委換屆，陳全國連任書記，不過新疆與將在明年上半年黨委換屆的廣東，昨出現高層人事調整。據新華社，陳全國不再兼任新疆維吾爾自治區黨委書記、常委、委員，另有任用；由馬興瑞任新疆自治區黨委委員、常委、書記。如無意外，馬興瑞將在明年中共二十大上，循例進入政治局。而治疆有功的中共中央政治局委員陳全國，能否躋身常委，亦惹人關注。

新疆昨日召開領導幹部會議，中組部分管日常工作的副部長姜信治在會上宣布有關決定。

馬：堅持新疆長期穩定

據天山網，陳全國在會上表示，此次調整，充分體現了以中共總書記習近平為核心的黨中央對新疆工作的高度重視、對實現新疆社會穩定和長治久安的殷切期望，「我完全擁護、堅決服從黨中央決定」。馬興瑞亦表示完全擁護、堅決服從黨中央決定，衷心感謝習近平、黨中央對他的信任，深感使命光榮、責任重大。他稱，將完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，堅持把社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標，堅定不移促進新疆社會大局持續穩定長期穩定，「決不讓來之不易的穩定形勢發生逆轉」。

廣東省委同日決定任命王偉中為省政府黨組書記，馬興瑞不再擔任該職。按照慣例，王就任省政府黨組書記後，將會出任省長，躋身正部級。他將由人大常委會任命為「代省長」，再由省人大代表選為省長。

馬興瑞被譽「航天少帥」

現年62歲的馬興瑞，祖籍山東鄆城，曾長期在教育院校、科技系統工作，被視為學者型官員。2007年出任中國航天科技集團總經理，執掌中國航天業，曾主持中國載人航天工程、探月工程等項目，被外界譽為「航天少帥」。2013年3月步入政壇，出任工業和信息化部副部長，8個月後空降廣東，任省委副書記、政法委書記；2015年任深圳市委書記，2017年任廣東省長。

王偉中現年59歲，山西朔州人，為技術官員出身。早年在水利部、科技部工作，2014年山西省委發生「塌方式腐敗」，時任科技部副部長的王偉中，獲空降山西「救火」，任山西省委常委、秘書長。2016年轉任太原市委書記，一年後接替許勤，轉任廣東省委常委、深圳市委書記，同年當選中央候補委員。

陳全國鐵腕治疆獲肯定

至於66歲的陳全國，是河南平輿人，行伍出身，曾在河南為官28年，做過李克強6年直接下屬。2011年委派執掌西藏，2016年調往新疆，延續在西藏的鐵腕風格，3年內改變新疆治安形勢，其設立教培中心的做法亦獲中央肯定，被視為治疆有功。不過，他的治疆手法倍受國際指摘，去年更被美國列為制裁的官員。

明報記者

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