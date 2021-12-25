「青花椒」招牌遭滬公司控侵權 川20店維權

「當接到法院的電話時，我的第一感覺是震驚，第二個感覺是冤枉」，據四川在線報道，廣安市宇宣青花椒魚莊負責人朱派宣，10月接到上海萬翠堂餐飲管理有限公司起訴的通知。他稱青花椒作為一種植物、調味品在四川家喻戶曉，料不到竟有上海的企業起訴。最終他因使用商標比萬翠堂註冊早了兩年而獲撤控。但成都市溫江區的「鄒魚匠花椒魚火鍋」（原名「五阿婆青花椒魚火鍋」）因同樣原因，被裁定侵權，賠償萬翠堂2.5萬元（人民幣，下同），店名要刪去「青」字。

青花椒是川菜有名的調味料，上海萬翠堂2013年起註冊了97個涉「青花椒」商標，並自2017年起訴20多家餐館。多份判決文書顯示，該公司要求被告賠償數萬至上百萬元。上海萬翠堂昨表示，商標合理合法，有人侵權，自然採取相關對策。

學者質疑惡意起訴

四川大學法學院教授王建平指出，國家知識產權局商標局會將商家的商標申請在網站和雜誌公布，如無人提出異議，即意味申請通過；但一般商家不會關注，上海的商家可能利用這漏洞而廣泛起訴，亦有惡意起訴的嫌疑。北京通商律師事務所合伙人陳軍認為，青花椒作為原材料，一般不得作為商標註冊，除非申請人經過使用取得顯著特徵。