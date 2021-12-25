當局稱李田田自願入院 維權律師舉報官員濫權

【明報專訊】湖南懷孕教師李田田（圖）被送入精神病院事件發酵多日，繼前日有聲稱是她母親及胞姐出面解釋後，湖南湘西自治州首次通報事件，強調是李田田本人同意入院，又稱已成立調查組，調查網民質疑的問題。另外，有維權律師向湖南省檢察院及公安機關舉報永順縣政府人員涉嫌濫權。
湘西自治州政府新聞辦昨通報，李田田上周五（17日）發帖聲援上海震旦職業學院宋庚一教師的不當言論，永順縣政府人員翌日到她家了解情况，其間李突然情緒失控，並意圖採取過激行為，被在場人員制止。通報引述親屬反映，李在2013年已有抑鬱症，今年4月病情加重，曾到精神病醫院檢查，之後一直請假休養。
不當言論 當局稱待李出院勸導
通報又稱李田田周日在母親及在縣教體局任職的姑父陪同下，到湘西州精神病醫院檢查，被診斷為雙相心境障礙（又稱躁鬱症，即既有躁狂又有抑鬱發作的精神障礙），建議入院。官方指，在家屬和醫生勸說下，李同意入院，但情緒一度出現反覆，經治療和親屬安撫後，病情趨於穩定。到本周三，按本人意願，轉入永順縣人民醫院治療。官方又稱，考慮到李患病、懷孕等因素，目前正按照其親屬意願，繼續住院治療。至於李發表不當言論的行為，待出院後再教育勸導。
在官方通報前，網上已傳出李母的視頻和李田田胞姐的帖文，均指李並非被強行送院，但仍無法平息外界的質疑。最初揭露事件、李的朋友「樓哥」反駁，李田田在電話中一直哭泣，最後還發出「救命信息」，質疑並非「自願」入院的表現；又稱自己手裏有很多槌子，例如「誰威脅李田田未婚夫不能亂接電話」。據了解，李未婚夫早前已被當局警告不能與外界聯絡。而樓哥弟弟昨亦在微信透露，確認李已轉入永順縣人民醫院。
民間持續對李田田進行聲援和關注，李所著的童書《有隻狐狸看月亮》一度登上即日暢銷書榜首。維權律師劉書慶昨向湖南省檢察院、省監察委及公安廳發信，舉報永順縣政府人員對李田田威脅恐嚇送進精神病院，涉嫌濫用職權。據悉亦有律師趕到永順，但李母拒見面。
江天勇胡佳等百人聯署聲援李
另外，河北訪民趙春紅近日發起聯署，譴責湘西永順縣公安局踐踏人權。聯署書有過百人簽名支持，包括維權律師江天勇、北京維權人士胡佳、六四傷者齊志勇等。據了解，多名聯署人受當地公安警告，而正在北京的趙春紅，亦將被送回戶籍所在地。