當局稱李田田自願入院 維權律師舉報官員濫權

湘西自治州政府新聞辦昨通報，李田田上周五（17日）發帖聲援上海震旦職業學院宋庚一教師的不當言論，永順縣政府人員翌日到她家了解情况，其間李突然情緒失控，並意圖採取過激行為，被在場人員制止。通報引述親屬反映，李在2013年已有抑鬱症，今年4月病情加重，曾到精神病醫院檢查，之後一直請假休養。

不當言論 當局稱待李出院勸導

通報又稱李田田周日在母親及在縣教體局任職的姑父陪同下，到湘西州精神病醫院檢查，被診斷為雙相心境障礙（又稱躁鬱症，即既有躁狂又有抑鬱發作的精神障礙），建議入院。官方指，在家屬和醫生勸說下，李同意入院，但情緒一度出現反覆，經治療和親屬安撫後，病情趨於穩定。到本周三，按本人意願，轉入永順縣人民醫院治療。官方又稱，考慮到李患病、懷孕等因素，目前正按照其親屬意願，繼續住院治療。至於李發表不當言論的行為，待出院後再教育勸導。

在官方通報前，網上已傳出李母的視頻和李田田胞姐的帖文，均指李並非被強行送院，但仍無法平息外界的質疑。最初揭露事件、李的朋友「樓哥」反駁，李田田在電話中一直哭泣，最後還發出「救命信息」，質疑並非「自願」入院的表現；又稱自己手裏有很多槌子，例如「誰威脅李田田未婚夫不能亂接電話」。據了解，李未婚夫早前已被當局警告不能與外界聯絡。而樓哥弟弟昨亦在微信透露，確認李已轉入永順縣人民醫院。

民間持續對李田田進行聲援和關注，李所著的童書《有隻狐狸看月亮》一度登上即日暢銷書榜首。維權律師劉書慶昨向湖南省檢察院、省監察委及公安廳發信，舉報永順縣政府人員對李田田威脅恐嚇送進精神病院，涉嫌濫用職權。據悉亦有律師趕到永順，但李母拒見面。

江天勇胡佳等百人聯署聲援李

另外，河北訪民趙春紅近日發起聯署，譴責湘西永順縣公安局踐踏人權。聯署書有過百人簽名支持，包括維權律師江天勇、北京維權人士胡佳、六四傷者齊志勇等。據了解，多名聯署人受當地公安警告，而正在北京的趙春紅，亦將被送回戶籍所在地。

明報記者