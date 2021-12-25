北京聞風：中國依法治國進程加快 ／文：鍾鳴九

此外，突發事件應對管理法草案補充完善相關制度措施，並吸收疫情應對中的成功經驗，理順突發事件應對管理工作領導和管理體制、暢通信息報送和發布渠道等，為及時有效地應對突發事件提供法律基礎。會議還審議了地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法修正草案、噪聲污染防治法草案、黃河保護法草案等。

中國正在不斷加快健全國家治理急需和民眾權益保護必備的法律制度。今年以來，全國人大審議通過的法律就有《海南自由貿易港法》《數據安全法》《反外國制裁法》《鄉村振興促進法》《監察官法》《個人信息保護法》《家庭教育促進法》等。

黨內法規建設同獲重視

中共黨內法規建設亦得到進一步重視。全國黨內法規工作會議周一（20日）在京召開。習近平作出指示，強調要發揮好黨內法規在維護黨中央集中統一領導、保障黨長期執政和國家長治久安方面的重大作用，在推進新時代黨的建設新的偉大工程、落實全面從嚴治黨方面的重大作用。

十八大以來，中共不斷補齊黨內法規制度短板。目前中共黨內法規體系形成了「1+4」的基本框架，即在黨章之下分為黨的組織法規、黨的領導法規、黨的自身建設法規、黨的監督保障法規四大板塊。至今年中共建黨百年時已經「形成比較完善的黨內法規體系」。截至2021年7月1日，中共現行有效黨內法規共3615部，其中現行有效的中共監督保障法規達到1370部。

未來立法修法將保持高效

在中國特色社會主義事業戰略佈局的「四個全面」（全面建設社會主義現代化國家、全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨）中，依法治國、從嚴治黨佔據兩席，可見其重要性。事關中國未來走向，考驗中共運用法治思維、法治方式治國、治黨的能力。

預計未來一段時間，中國立法修法工作將保持高頻高效狀態，重點領域、新興領域、涉外領域立法將成為人大立法的「重頭戲」。中共黨內法規體系也將進一步完善，在制度執行層面將更為嚴格。

文：鍾鳴九