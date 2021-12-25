日美制定涉台作戰草案 京：勿低估捍衛主權能力

日本共同社前晚報道，新日美聯合作戰計劃草案內容包括在突發事態的初期階段，美海軍陸戰隊將在鹿兒島縣至沖繩縣的南西諸島設置臨時的攻擊用軍事據點，居民捲入戰鬥的可能性較高。一旦日方研判「台灣突發事態」將破壞日本和平與安全，美軍會將可實施對艦攻擊的高機動火箭炮系統「海馬斯」部署到據點，日本自衛隊負責提供彈藥和燃料支援。為防被攻擊，美軍會變換軍事據點島嶼。

報道稱，預計明年初舉行、外務和防衛閣僚出席的「日美安全保障磋商委員會」（2+2）會議上，將就為正式制定計劃啟動作業達成共識。

對於有關消息，澎湃新聞昨引述中國外交部發言人趙立堅表示，最近這一類報道不少，中方予以密切關注；強調台灣是中國領土不可分割的一部分，中方絕不允許任何國家以任何藉口、方式插手台灣問題和干涉中國內政。

另據中央社報道，由日本部分市區町村首長參與的日台共榮首長聯盟周四（23日）在東京舉行成立大會，日本前首相安倍晉三發賀電。該聯盟表示，期望日本如同美國有一部台灣關係法，將敦促政府制訂加強台日安全保障關係的法律。