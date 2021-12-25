日不派高官出席冬奧 中國稱應落實承諾

日本共同社報道，日本官房長官松野博一在記者會上稱，日本體育代表團將按計劃參加北京冬奧，日本奧委會主席山下泰裕、東京奧組委主席橋本聖子、日本殘奧委會主席森和之將出席。松野被問及政府做法是否相當於「外交抵制」時，他表示「政府不考慮就出席方式使用特定名稱」。關於不派政府代表團的理由以及是否與美中兩國事先協調，他強調是「綜合考慮後自行做出了判斷」。

報道稱，美國和英國等以人權問題為由已宣布「外交抵制」北京冬奧，日方此舉展現了與美英步調一致的姿態。明年是日中邦交正常化50周年，考慮到有必要與中國穩定關係，日方沒有採取由首相親自宣布的形式。在今夏東京奧運時，中國派遣兼任中國奧委會主席的國家體育總局局長苟仲文出席。由橋本聖子出席冬奧，日方似乎認為能保持平衡。

中國外交部發言人趙立堅昨表示，中方歡迎日本奧委會等有關人士及日本運動員來華參加北京冬奧會和冬殘奧會，關注日本政府有關表態，希望並敦促日方將中日相互支持對方辦奧運會和體育非政治化的承諾落在實處，「中方有信心同各方一道踐行『更團結』的奧林匹克精神，向世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會」。

巴赫稱京將成首曾辦夏冬兩奧城市

新華社報道，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）日前在新出版的季刊《奧林匹克評論》（Olympic. Review）撰文稱，北京即將書寫歷史，成為首座既舉辦過夏季奧運會，又舉辦冬季奧運會的城市，「新冠疫情的陰霾仍未散去，而我們生活的世界似乎比以前更為分化。2022年北京冬奧會將是一個重要時刻，以和平、友誼和團結精神把世界凝聚在一起」。《奧林匹克評論》是國際奧委會官方雜誌，語言通常為英語、法語、西語，12月最新一期專門出版了中文特刊。