美維吾爾法案生效 華：必採措施 中國沃爾瑪被指下架新疆貨 客服：疫下缺貨

企業證新疆貨沒違人權准進口

美國參、眾兩院本月稍早相繼通過「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），並在周一（20日）送白宮簽署。根據法案，應推定任何在新疆完成或部分開採、生產或製造的產品，皆屬強迫勞動生產的產品。法案還給予企業舉證責任，若證明其從新疆進口的產品供應鏈中無強迫勞動，則可獲得豁免。美國之音報道，國務卿布林肯在法案簽署生效後發表聲明稱，該法律「將給美國政府提供新的工具，防止在新疆強迫勞動製造的商品進入美國市場，並進一步推動向該為那些暴行責任的個人和實體問責」。

對此，外交部發言人批評法案罔顧事實真相，惡意詆譭新疆人權狀况，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，「中方對此表示強烈憤慨、堅決反對」。新華社報道，發言人稱，美方反覆借涉疆問題造謠生事，實質是打着人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展。發言人又稱，美方行徑完全違背市場規則和商業道德，只會破壞全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際貿易秩序，損害美自身利益和國家信譽，表示「中方將視形勢發展作進一步反應」。

人大政協商務部發聲明反對

中國商務部亦發聲明，要求美方立即停止侵害新疆各族群眾的生存權、發展權，立即撤銷各項涉疆制裁打壓措施。「中方將採取必要措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護新疆各族人民的合法權益」。

全國人大外事委員會、全國政協外事委員會，以及新疆當局昨也先後發表聲明，對美國將維吾爾法案簽署成法表示強烈憤慨和堅決反對，稱美方圖謀不得人心，也絕不會得逞。

法案簽署前，英特爾曾致信供應商要求禁用新疆產品，引起中國不滿而要道歉。不過，昨日又有多位內地消費者表示，在山姆會員商店APP，搜索「新疆」兩字，即出現「新疆哈密瓜」「新疆和田紅棗」「新疆杏」等關鍵詞供選擇，但真正搜索「新疆」之後，卻顯示「抱歉，沒有找到相關商品」。時代財經報道，在京東山姆會員店官方旗艦店，也找不到新疆商品。該旗艦店客服表示，是因為疫情下架新疆產品，後續還會上架。沃爾瑪也下架了新疆商品，線上商城亦無法搜索到相關產品。其客服稱可能是目前沒有足夠的庫存。

近兩年，沃爾瑪在中國市場關店的消息不斷，其也開始將經營重心轉向山姆會員店。據沃爾瑪中國11月22日公布的數據，山姆會員商店中國付費會員數量已超過400萬，會籍數實現雙位數增長。山姆會員店的會員收費並不便宜，普通會員的價格為260元人民幣/年，卓越會員則需要680元人民幣/年。

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