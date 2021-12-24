李田田關進精神病院 家屬稱「誤會」

李田田母親在短片中，首先感謝大家對李田田的關心，稱女兒讀大學時有些抑鬱症；又提到幾天前，縣裏有人到家來了解情况，說是李田田在網上發了一些東西，當時李田田有些激動。李母表示，因擔心女兒病情，就和在縣裏的三姑父商量讓李田田去養病；又說很感謝政府。短片近兩分鐘，其間李母似在讀稿，有時疑因看不清要皺起眉湊向前。

表示已轉縣人民醫院治療

微博用戶「shuijinglin511」自稱是李田田的親姐，其發出的文字也和李母說的大同小異，但她提到李田田確實發過聲援宋庚一的微博，「後自己也覺得不妥，所以及時做了刪除」。她又稱網上指李田田被強制送往精神病院是個誤會，李田田是在家人勸說下，「同意了去醫院檢查治療」。她另外透露，李田田病情趨向穩定，「根據她自己的意願，現在已經轉到縣人民醫院繼續治療，我們家裏有人一直陪在她身邊」，並「請大家這段時間不要打擾，讓她安安靜靜養病」。