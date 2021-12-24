西安再爆91宗 停航班封公路

本輪累計234宗 涉14區縣

目前西安有1個高風險地區，中風險地區急增至71個。由於疫情傳播迅速，西安市昨日凌晨宣布封城，全市小區（村）、單位以封閉式管理。根據陝西交通服務熱線消息，當地周邊各高速公路部分收費站部封閉。據飛常準APP顯示，截至昨日上午10時，西安咸陽機場國內航班已全部取消，僅剩3班國際航班。

西安本輪本土疫情傳播源頭曾指向咸陽國際機場。《健康時報》昨報道，西安本輪疫情首宗本土確診病例為入境人員隔離酒店的工作人員。12月9日，陝西通報1宗新增本土確診，向姓感染者在入境航班隔離酒店（瑾程酒店）從事消毒、送餐、收集垃圾等工作。初步判斷，向姓感染者與境外輸入確診病例相關聯，原因為「偶發職業暴露」所致。

另新華社周三報道，孫春蘭19日晚從浙江紹興趕赴西安。在西安期間，孫強調，外防輸入是疫情防控的重中之重，要對入境、轉運、隔離酒店、定點醫院等環節的閉環防控措施，嚴格做到空間分區、人員分類、互不交叉。

（綜合報道）

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