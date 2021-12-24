冬奧料「一定病例」 戴N95鼓掌代吶喊

國務院新聞辦昨舉行新聞發布會，觀察者網報道，北京冬奧組委專職副主席、秘書長韓子榮提到北京冬奧組委與國際奧委會、國際殘奧委會在13日共同發布的第二版《防疫手冊》，稱在新冠疫情背景下舉辦冬奧會，防疫安全工作面臨巨大壓力和挑戰，「特別是Omicron等變異毒株的傳播，給全球疫情帶來了極大的不確定性。冬奧賽時，將有大量不同國家和地區的涉奧人員來華，人流聚集增加，出現一定數量的陽性病例將成為大概率事件」。

閉環內人員每日核酸檢測

韓子榮表示，第一版手冊10月25日發布，其間經歷了多場國際測試賽，北京方面嚴格按照賽時防疫標準和要求做好防疫工作，「《防疫手冊》經受住了實戰檢驗，防控措施行之有效」。上月初，又着手修訂手冊，吸納各方意見建議，結合測試賽中發現的問題，完善賽前防疫政策、既往感染者審核、核酸檢測流程、利益相關方目的地清單、無症狀感染者隔離設施標準等具體措施及相關細節，使手冊更具操作性。

根據手冊要求，除個別運動員和隨隊官員可醫學豁免外，其他所有人員需在來華至少14天前完成全程疫苗接種，才可免除集中隔離。特別建議所有涉奧人員能夠接種新冠疫苗加強針。冬奧會採取閉環管理，在閉環內酒店或冬奧村集中住宿，只准乘坐專用車輛往返指定閉環場所，不得與閉環外人員接觸。

手冊還要求，閉環內人員每日核酸檢測；涉奧人員來華期間，應全程佩戴無呼吸閥的N95/KN95/FFP2口罩或同等標準的醫用防護口罩。另提倡為運動員鼓掌加油，不建議唱歌和吶喊。

另對於北美職業冰球聯盟（NHL）此前宣布旗下球員因疫情放棄參加北京冬奧會，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春在記者會上表示遺憾。