禁用新疆產品捱批 英特爾稱遺憾非表達立場

英特爾早前向供應商發信，指要確保供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。此事引發中國網民及官媒抨擊。內地藝人王俊凱就事件於周三宣布與英特爾解除一切合作關係。去年英特爾有26%收入來自中國市場，更有近10%資產、廠房和設備都在中國。

據「英特爾中國」微博發布的公開聲明指：「我們感謝大家提出的質疑和顧慮，並尊重該問題在中國的敏感性。」並稱作為一家跨國公司，應當以審慎的態度應對和處理。聲明表示，雖然公司初衷是確保遵守美國法律，但這封信在中國合作伙伴中引起了諸多的疑問和顧慮，「我們深表遺憾。借此澄清，信中的關於新疆的段落只出於表述合規合法的初衷，並非它意或表達立場」。

拜登簽署新疆法案

外交部新聞發言人趙立堅昨就此表示，中方已經多次強調有關新疆地區強迫勞動等說法，完全是美國反華勢力炮製的謊言，目的是抹黑中國，破壞新疆穩定，阻遏中國發展。新疆產品質量優良，個別企業如果選擇不用，也是他們的損失。

此前，美國國會上周四（16日）通過了一項法案，要求企業證明從中國新疆地區進口的商品沒有在強迫勞動的情况下生產。該法案的正式名稱是《防止強迫維吾爾人勞動法》，目前已提交美國總統拜登。昨白宮宣布拜登已簽署該法案並正式執行。