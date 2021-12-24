京城密語：佟麗婭改嫁慎海雄 報警阻流言 ／文：鍾仕

佟麗婭是錫伯族人，曾主演或參演過多部影視劇，2020年，首次擔任中央廣播電視總台春節聯歡晚會主會場主持人；今年，還出演中國共產黨成立百年獻禮片《1921》。佟麗婭於2014年與演員、導演陳思誠結婚，今年5月，兩人透過微博宣布離婚。

「佟麗婭再婚」成微博敏感詞

前天，內地網絡傳出佟麗婭再婚的消息。對象是「習家軍」成員，現任中央宣傳部副部長、中央廣播電視總台台長兼總編輯的慎海雄。伴隨再婚傳聞，有流言稱，是前夫安排佟慎二人認識，佟先由情婦再扶正云云。

京城消息人士稱，佟麗婭與慎海雄結婚並非流言，二人確實已於近期結婚。佟麗婭向北京警方報案，並非否認再婚，而是針對包括高官情婦之類流言。北京海淀公安分局前天透過官方微博指，針對網絡所傳謠言，公安機關已經受理佟麗婭的報案，案件正在調查中。又提醒「網絡不是法外之地，造謠滋事等違法行為將依法查處」。

「佟麗婭再婚」、「佟麗婭嫁人」等近日成了微博敏感詞，在微博上都未能搜尋得到有關結果。內地網民只能以各種符號及諧音替代。

慎海雄現年54歲，浙江湖州人。慎常年在新華社工作，在國家主席習近平於浙江、上海任職期間，慎海雄亦在浙江、上海的新華社分社任職。一般相信，慎海雄是「習將軍」人馬。中共十九屆六中全會閉幕之後，慎海雄在中央黨校《學習時報》撰文指出，「實踐充分證明，習近平總書記不愧為全黨擁護、人民愛戴的黨的核心、軍隊統帥、人民領袖，不愧為引領新時代中國特色社會主義事業的偉大舵手！」

京城消息人士稱，佟麗婭再婚的消息並非娛樂新聞，只是各派勢力在二十大前相互角力的方式。在明年秋季前，料將有類似涉及高官的流言傳出。此前，曾在微博指控前副總理張高麗性侵的內地網球名將彭帥，首次接受媒體採訪時強調「從未說過、寫過任何人性侵我」。消息人士稱，佟麗婭與慎海雄的婚事披露，與彭帥身陷不倫戀糾紛一事異曲同工。

文：鍾仕