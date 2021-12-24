拆局：中國稀土戰略 反制美國科技封鎖

「中東有石油，中國有稀土」，這是中國前領導人鄧小平在1992年說過的話。當時鄧小平強調的就是稀土的戰略意義及稀土產業政策的重要性。但長期以來，中國稀土資源遭壓價掠奪。近年中國的專家及人大代表、政協委員多次呼籲建立稀土戰略儲備制度，稀土行業亦期待國家出手保衛稀土。

據美國地質調查局2015資料顯示，世界稀土儲量為1.3億噸，中國的儲量為5500萬噸，居世界第一。中國還是唯一能夠提供所有17種稀土金屬的國家。2010年中日就釣魚島主權紛爭升級，中國限制對日本出口所有17種稀土材料。

事件令不少西方大國意識到依賴中國供應的脆弱性。彭博社評論當時的教訓是，北京會用稀土作為地緣政治武器，稀土供應來源多樣化絕對有必要。

釣魚島紛爭時 中國限制稀土輸日本

2019年在中美貿易戰開始後，官方《人民日報》曾發文說，中國人民絕不答應美國用中國稀土製造的產品遏制中國發展，提出限制向美國出口稀土。中國的國際問題專家亦頻頻提出，中國可以把稀土作為反制美國的「殺手鐧」。