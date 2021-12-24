稀土國家隊成立 提升戰略資源控制力 官媒：聚焦科研開採 統籌產能增定價能力

央視財經報道，中國稀土集團是由中國鋁業集團、中國五礦集團、贛州稀土集團為實現稀土資源優勢互補、稀土產業發展協同，引入中國鋼研科技集團、有研科技集團這兩家稀土科技研發型企業，按照市場化、法治化原則組建的大型稀土企業集團。將聚焦稀土科技研發、勘探開發、分離冶煉、精深加工、下游應用、成套裝備、產業孵化、技術咨詢服務、進出口及貿易業務，致力打造具全球競爭力的世界一流稀土企業。

集團總部設江西贛州 國資委持3成股份

中國稀土集團總部設在稀土資源豐富的江西省贛州，屬於國務院國資委直接監管的股權多元化中央企業，國資委持有集團31.21%股份。贛州是中國離子型稀土發現地和開採技術發明地，目前已成為全國最大的中重稀土資源主產地和冶煉加工集聚區，在中重稀土領域佔有極其重要的地位。

中國基金報報道，根據今年1月工信部發布的2021年第一批稀土開採、冶煉分離總量控制指標，中國稀土集團將佔中國中重稀土礦產品總量近70%，與北方稀土南北呼應，形成一南一北兩大稀土集團的新局面。報道引述機構分析認為，這樣可以更好地對稀土產能進行統籌，以提升行業定價能力與控制力，而稀土價格近年來暴漲暴跌的模式也將成為過去，對於保護資源與實現國家利益最大化都有着戰略意義。

工信部長指爭相壓價致稀土售價低

綜觀中國稀土產業發展，在經歷過野蠻生長的發展初期，稀土產業都漸漸走上兼併重組、「集約發展」的道路。中國稀土產業自2003年至今，先後經歷3次整合，稀土企業「小、散、亂、弱」無序發展的局面雖然有改善，但還未能適應高質量發展要求。今年3月1日，工信部長肖亞慶表示，中國稀土沒賣出「稀」的價格，賣出了「土」的價格，就是因為惡性競爭、爭相壓價，使得這種寶貴的資源浪費掉了。

肖亞慶當時還說，稀土是「戰略資源」，工信部將「針對當前存在的一些問題推動稀土業進一步的、健康的、可持續的發展」。

中新社引述中國稀土集團負責人表示，在新發展格局下，稀土企業集團化經營、「集約化發展」，有利於加大科研投入，集成創新資源，提升稀土新工藝、新技術、新材料的研發應用能力，進一步暢通稀土產業鏈上下游以及不同領域之間的溝通銜接，更好地保障傳統產業提升質量和戰略性新興產業發展。

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