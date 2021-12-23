撐遭舉報滬同行 懷孕教師關精神病院 南京大屠殺數據餘波 民間聲援

本報致電精神病院縣宣傳部無人應

本報昨天多次致電李的未婚夫王先生，但未能聯絡上；致電永順縣精神病院、縣宣傳部均無人接聽。據了解，王先生前日（21日）被派出所問話，並被警告不要接外界電話、不要接觸其他人。

事緣上周五（17日），湖南湘西永順縣桃子溪小學的老師李田田在微博發帖，稱作為同行，認為宋庚一的講課內容沒有問題，有問題的是她的學生、開除她的學校、官方的報道，以及沉默的知識分子，並為「這群烏合之眾的學生感到悲哀」。

到了上周末，李田田在微信透露，永順縣教育體育局和公安局、醫院人員登門威脅，以她精神有問題為由，要求她住院打針接受治療，又稱「我已被迫得走投無路，如果真是死了，那就是一屍兩命」。她之後再稱，十幾人上門將她強行帶走送院，又稱被曾問及有關聲援宋庚一的帖文。王先生前日透露，認為女友平時沒有異樣，不需入住精神病院，且她已懷孕4個月；但李母則聽從當局的安排。

李田田：走投無路 死就一屍兩命

事件引發關注，愈來愈多網民分享相關文章，呼籲打電話到當地政府。網民轉發文章時寫道：「如果不能把李田田從精神病院喊出來，未來會有一大批人被送進精神病院，包括你我和我們的親人。」作家黎學文亦致信湘西州教育局，稱李老師不過是陳述常識的良知之舉，當局逼她失蹤實在是濫用公權，欺負良善的惡劣行徑，又質疑當地政府是藉機報復，新帳舊帳一起算。

黎所說舊帳，是李田田在2019年發表文章《一群正被毁掉的鄉村孩子》，質疑小學疲於應對上級檢查，耽誤教學。當晚被縣政府要求刪除，要深夜進城說明情况，最終演變成全國關注的事件。《人民日報》與央視都力撐李，稱「戳破形式主義泡沫、還需更多李田田」。

而李此次被抓走前，亦曾指微博不是本人發的，還說「欲加之罪，何患無辭。只是沒想到這一天，這麼早就到來！」

胡錫進：輿論難接受 籲等官方信息

已退休的《環球時報》前總編輯胡錫進昨在微博評論，若帖文由李所發，無疑是做錯了，遭猛烈批評和約談，是應當預期並承受的代價。胡錫進又指，李是否被送進精神病院、有否隱情，需要當地官方給出信息。他說，李已經是某種意義上的公眾人物，如果突然進精神病院，而且是孕婦，輿論很難接受和不產生聯想，而且現在信息是單方面提供，呼籲大家最好等一等。

明報記者