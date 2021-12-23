省委書記早前接待訪民 安徽多地「有樣學樣」

澎湃新聞報道，安徽各地的接訪工作，包括24日上午，宿州市委書記楊軍將在靈璧縣接待訪民，為時半天。亳州市委書記杜延安在渦陽縣接待訪民。27日下午，蕪湖市委書記單向前在弋江區接待訪民。28日下午，淮北市委書記張永在烈山區接待訪民等。

此前，鄭柵潔13日曾在宿州市用半天時間，隨機接待32批訪民，聽取包括油煙擾民問題、原單位拖欠4年社保費問題、交通事故賠償問題等訴求。報道稱，鄭柵潔認真傾聽後，與當地官員現場辦公，研究解決辦法，對民眾訴求均給予明確答覆，確保滿意。鄭柵潔還對信訪工作人員說，信訪的每件事項，對老百姓而言都是天大的事。「大家要認真履職盡責，把老百姓當家人，把老百姓的事當自己的事，真心真意真情幫助他們解決實際問題，努力用信訪工作的實際成效取信於民。」

信訪俗稱上訪，是內地特有的政治表達、請願及申訴方式。多地政府為防訪民鬧事，曾採取各種手段堵截。