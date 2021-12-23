藝人主播稅問題 多地限年底糾正 主動報告換輕罰 拒者嚴肅處理

曝光重大逃稅拒不整改者

綜合紅星新聞、澎湃新聞等內地媒體報道，昨日上午，包括北京、上海、天津、浙江、江蘇、廣東、遼寧、海南、河南9省和深圳的稅務局，先後在官方網站向明星藝人、網絡主播發出通告，內容基本相同。通告指出，依法納稅是每一個公民應盡的義務。明星藝人、網絡主播等社會公眾人物，更要嚴格遵守稅法規定。通告稱：「今年9月份，國家稅務總局辦公廳印發有關通知後，許多明星藝人、網絡主播納稅人主動聯繫稅務部門進行了自查補稅。」又指對個別存在涉嫌重大偷逃稅問題，且經提醒、督促、警告後仍拒不配合整改的，稅務部門依法開展稅務稽查，選擇部分情節嚴重的重點案件公開曝光。

通告強調，為進一步營造依法誠信納稅的良好環境，請此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的明星藝人、網絡主播等，抓緊對照稅法及有關通知要求進行自查，並於2021年12月31日前向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題，稅務部門將依通知要求從輕、減輕或者免予稅務處罰。通告警告，拒不自查自糾或者自查自糾不徹底的，稅務部門將依法依規嚴肅處理。

薇婭遭全網封殺 員工仍上班

近日被稱為「直播一姐」的薇婭（真名黃薇）偷逃稅被稅務部門追繳並處罰款共計13.41億元人民幣。目前薇婭已被全網封殺，微博、抖音、淘寶直播間等多個平台都已封禁了薇婭的帳號，但有內地媒體到薇婭旗下的公司發現，員工仍舊照常上班。

有分析稱，薇婭未來幾乎復出無望。據一名知情者稱，有關部門希望以薇婭作為標桿案例，警示整個直播行業。薇婭的直播間短期內肯定無法繼續，未來能否復播暫不確定。國家發改委旗下的中宏網則刊文稱，對偷逃稅款的網紅就應該「一票否決」，斷了他們為非作歹的途徑。中新網引述多位業內人士認為，頭部主播（粉絲眾多帶貨能力最強的主播）接連退場，並不意味行業落寞，而是踏入新階段的象徵。新的格局下，中腰部主播（帶貨能力一般、合作門檻不高的直播）或將迎來流量第二春，企業自播或將成為新趨勢。

雪梨、薇婭被處罰後，淘寶直播最頂端的3名主播，有兩人已在網絡「消失」，剩下被稱為「唇膏一哥」的另一名直播帶貨網紅李佳琦備受關注。對此，李佳琦昨透過公司表示，「我們老老實實經營，本本分分直播」。前天，《新京報》引述稅務部門內部人士稱，後續會通報其餘涉嫌偷漏稅的帶貨網紅主播。

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