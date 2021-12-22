西安爆疫 健康碼超載死機 市民出行須手動登記 官媒轟缺應急能力

西安單日（20日）新增確診突破40宗，當地中小學和校外培訓機構已全面停課，多區要求市民進出小區、工作單位要持有48小時核酸陰性報告。不過自周日起至昨天，「西安一碼通」都出現多次故障，出現「親，現在訪問人數太多」的頁面，無法顯示健康碼、核酸報告和核酸檢測登記。

網傳員工發誓證曾做檢測

網上片段顯示，地鐵站、巴士都以人手登記身分證的方式進站，大排長龍；高速公路亦見車龍。更離奇的是，有人進入大廈之前，被門口員工問「發誓做過沒有？」一名男子舉起左手，說：「我發誓我絕對做過核酸檢測。」另一名身穿西裝的男子則說：「中國人不騙中國人，絕對做過了。」影片在網上熱傳，涉事區域負責人徐先生說，是開玩笑，又稱看到大家抗擊疫情很感動，「讓大家有點輕鬆」。

不過，市民普遍怨氣很大，不少網民在微博發帖，指自己在寒風中做檢測，等了兩個小時，被「告知系統崩了​」，要之後再排隊做過。亦有人抱怨，不論去哪都要48小時陰性證明，「但核酸之後，差不多一天後才出結果，意味着每天都得做」，導致全市所有人除了上班外，幾乎都處於排隊之中。

當局籲非必要不亮碼

西安「一碼通」註冊用戶有4695.2萬人，日均掃碼量超過800萬人次。針對健康碼故障，西安市政府新聞辦前日表示，各場所加大掃碼查驗，同時開展多輪全民檢測，使用頻率加大，對網絡與平台造成較大壓力。西安大數據局局長劉軍向市民致歉，廣大市民「非必要不展碼、亮碼」，以減輕系統壓力。

央視昨亦發文批評西安，稱「健康碼不健康，一碼通通不了」，給這座千萬人口的超大城市帶來極大不便，也暴露當地防疫系統網絡技術薄弱。幾次維修，依舊無法正常顯示，「也說明相關應急能力不足，缺乏與超大城市相匹配的公共服務承載力」。

波及咸陽東莞北京等

西安自本月9日發現首宗個案後，已有近百人確診。現有90個封控區，居民「足不出戶」。省疾控中心昨研判，西安市出現隱匿性傳播，波及咸陽、東莞、北京等。而36宗病例樣本，全部為Delta變異株。副總理孫春蘭前日（20日）已抵西安指導抗疫，強調當地疫情複雜，要貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，把防疫作為當前工作的重中之重。

（新冠疫情）