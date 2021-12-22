5部門頒新例禁網上傳教宗教募捐

國家網信辦官網消息，《辦法》共5章36條，在總則已開宗明義指出，從事互聯網宗教信息服務，應當踐行社會主義核心價值觀，堅持中國宗教獨立自主自辦原則，堅持中國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應，維護宗教和順、社會和諧、民族和睦。

規定網上提供宗教服務須申請

《辦法》規定，通過網站、應用程式、論壇、博客、微博客、公眾帳號、即時通信工具、網絡直播等形式，以文字、圖片、音視頻等方式提供宗教信息服務，應取得互聯網宗教信息服務許可，申請人須是在內地依法設立的組織，其法人或主要負責人須是內地居民。從事網上宗教信息服務，應當向所在地省、自治區、直轄市政府宗教事務部門提出申請。

《辦法》還指出，除取得許可證的宗教機構、團體或場所，任何組織或個人不得在網上傳教，不得開展宗教教育培訓、發布講經講道內容或者轉發、鏈接相關內容；不得在網上組織開展宗教活動；不得直播或者錄播宗教儀式。同時任何組織或個人不得在網上以宗教名義開展募捐。

《辦法》自2022年3月1日起施行。