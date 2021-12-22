部分地區曾是明星網紅避稅天堂

《新京報》報道，2010年，霍爾果斯成為國家特批的企業所得稅全免的特殊經濟開發區，規定入園企業能享受「五免五減半」政策，即企業所得稅5年內免徵，5年後減半。在稅收優惠政策期間，大批「空殼公司」湧現。後霍爾果斯的稅收優惠政策不斷收緊直至取消後，一名不具名的資深稅務籌劃專家稱，今年7月前，很多直播網紅都把公司開到崇明島，因那裏當時稅收優惠政策最好。

海南省長：決不讓海南成避稅天堂

此外，天津及海南等也成為網紅設立公司的熱門註冊地。中國政法大學財稅法研究中心主任施正文表示，一些稅收窪地已到了需要清理整頓的時候，「自貿港的優勢是國家給的，打造稅制有競爭力的自貿港不代表是避稅港，不能利用這個漏洞去偷漏稅。」

對於海南會否成為第二個「霍爾果斯」，海南省長馮飛曾在《海南自貿港法》有關情况發布會上公開表示：「鑽空子的空殼公司一個都不要，堅決不讓海南自貿港成為避稅天堂。」