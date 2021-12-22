稅務部門：「直播一姐」非孤例 稱後續公布多名被罰主播 數額涉至少數億

真名黃薇的薇婭成為目前內地因偷逃稅款，被罰金額最高的主播。據《新京報》報道，除了雪梨、薇婭等頭部主播（粉絲眾多收益巨大的主播），稅務部門還派遣專辦組進駐薇婭丈夫旗下的「謙尋」等頭部主播公司進行辦理，除薇婭外仍有頭部主播沒有被披露。

上千主播已補繳稅款

此前雪梨成為直播帶貨界偷逃稅典型後，稅務部門內部人士稱，「如果不公布的話，其他人也會有意見，為什麼只說雪梨，畢竟雪梨也不是最大（頭部）的」。對此，各方對相關頭部主播的處罰展開討論。目前，包括稅務部門等各方面還在商討公布其餘頭部主播的恰當時機，後續會通告具體處罰，但不會在同一天全部公布。

報道引述稅務部門內部人士稱，多名頭部主播一直在補稅，但愈查漏洞愈大。談到逃稅數額，該稅務部門人士表示，無法透露具體數據，但表示「數額驚人，至少幾個億」。並稱可能不會比薇婭多，但估計也相差不大。

此前，新華網報道稱，今年9月份開始，國家稅務局就通知相關主播，2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題，可以依法從輕、減輕或免予處罰。至今已經有上千名主播主動自查並補繳稅款，但仍有部分整改不徹底或者偷漏稅金額過大的，對於這些主播，稅務局將依法嚴肅查處。

薇婭被撤網絡誠信宣傳大使

昨日，中國網絡社會組織聯合會發布公告，稱鑑於黃薇偷逃稅款行為造成極為惡劣的社會影響，已不符合網絡誠信宣傳大使聘任條件。「經研究，我會決定撤銷黃薇網絡誠信宣傳大使」。

中紀委旗下官媒《中國紀檢監察報》昨刊發評論稱，稅務部門作出的處理處罰決定體現了稅法權威和公平公正， 再次警示網絡直播從業人員，網絡直播並非法外之地，要自覺依法納稅，承擔與其收入和地位相匹配的社會責任。

專家：稅務優惠非可隨意鑽的空子

中央財經大學法學院副院長于文豪對《中國紀檢監察報》表示，薇婭粉絲眾多，具有一定社會影響力。但在依法履行公民納稅義務上，她沒有作出應有示範。本次對其懲處，警示教育每一名網絡主播，一名好的帶貨達人首先應是一個合格合規的納稅人，也警示網絡直播從業者，法律紅線不能碰，國家推出多項優惠政策支持新業態的發展，但這些稅費優惠政策不是可以隨意鑽的空子。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676