彭帥受訪否認曾稱被性侵 WTA質疑是否自由 稱憂慮未緩解

稱「出入自由」 沒有被監視

據新加坡《聯合早報》報道，前日彭帥現身「2021國際雪聯城市越野滑雪中國巡回賽上海楊浦站」決賽現場。在男子滑雪決賽結束後，彭帥在升降機門口接受《聯合早報》視像採訪。彭帥稱，她目前住在北京家裏，前日到上海觀看滑雪賽。被問到出入是否自由、是否有人監視她時，她停頓片刻，反問：「為什麼會有人監視呢？一直都很自由。」當被問及有關她在微博指控被性侵時，彭帥嚴肅地說：「首先，我要強調一點是非常重要的，我從未說過寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。」

11月2日，彭帥實名認證微博發文，稱與國務院前副總理張高麗有多年不倫關係，但彭帥無承認該篇帖文是她親自撰寫並發布，而帖文發布不久便遭刪除，她也音訊全無。此後，官媒曾多次代為發布彭帥公開參加活動的影片及照片，引發國際輿論關注，甚至有建議杯葛明年2月北京冬奧會的聲音。

稱電郵中文親自撰寫 CGTN版本屬翻譯

中國環球電視網（CGTN）Twitter曾於11月18日發布聲稱是彭帥寫予WTA主席西蒙（Steve Simon）的電郵截圖，稱「發布的新聞並非事實，包括有關性侵的指控。我沒有失蹤，我並非不安全。我只是在家休養，一切安好。」 她前日進一步表明，寫給西蒙的信，中文都是她本人寫的，而且「完全出自本人的意願」。由於自己的英語水平不足以把中文信翻譯成英文，所以CGTN早前貼出來的是英文翻譯版本，「但意思和我回覆西蒙先生本人的郵件幾乎是沒有任何信息差異。」有關她和國際奧委會主席巴赫的視像通話，彭帥表示不記得具體是哪一天，但證實「視訊是在北京的家裏進行的」。

被問「出國打算」 多次停頓稱「聽不清楚」

被問到是否有出國的打算，她停頓約5秒後回答，稱現在沒比賽，受疫情影響暫無出國的打算，「我現在出去是做什麼？」彭帥接受採訪時，當被問到「出入自由」、「出國打算」等問題，她均會停頓一段時間或表示「聽不清楚」。另據法新社，WTA在聲明中說：「我們仍堅定地呼籲針對她的性侵指控作全面、公平、透明且不受審查的調查。……WTA擔憂彭帥安危以及是否可以在沒有審查或脅迫情况下溝通，這些憂慮並未隨着她的露面而緩解。」