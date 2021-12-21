首都防輸入 各縣有1宗確診即禁進京

增37本土病例 逾半陝西

據國家衛健委昨披露，內地前日報告新增確診病例102宗。本土病例37宗，陝西24宗，其中西安市21宗、延安市2宗、咸陽市1宗；浙江10宗，其中紹興市9宗、杭州市1宗；廣東2宗，均在東莞市；北京1宗，在通州區。

在昨召開的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，交通運輸部應急辦副主任周旻介紹，對14日內有1例及以上新冠感染者的縣（區、市）和陸路邊境口岸所在縣（區、市）旅居史的人員，按有關規定暫不提供進京道路客運服務。周旻表示，交通部同時加強遠端防控，督促道路客運和客運站經營者嚴格查驗進京人員48小時內檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼。

北京市昨召開的新冠疫情防控工作新聞發布會上，市疾控中心副主任龐星火表示，目前，國外疫情高發，國內多地報告本土病例，北京全市疫情防控面臨境外境內雙重風險。

龐星火稱，元旦、農曆新年將至，人員流動更加頻繁，北京2022年冬奧會舉辦在即，疫情防控一刻也不能放鬆，要繼續堅持「外防輸入、內防反彈」的防控策略，要求市民非必要不出京、不聚集，不要前往境外和國內中高風險地區旅行或出差；進（返）京人員須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

（綜合報道）

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