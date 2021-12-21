王毅：明年召二十大 黨和國家頭等大事

稱冬奧會已進「北京時間」

外交部網站全文發布了王毅的講話。王毅說，首先要全力配合辦好北京冬奧會，冬奧會已經進入「北京時間」，中國有信心為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。另外還要主動應對後疫情時期多重挑戰、推動全球發展倡議落地生根、拓展深化全球伙伴關係、致力推動中美關係重回正軌及堅定捍衛國家核心利益。

王毅表示，對於任何危害中國主權、安全、發展利益的威脅挑戰，我們都將堅決鬥爭；對於任何干涉我國內政、肆意造謠抹黑的惡劣行徑，我們都將堅定反擊。「我們歷來不依附別人、也從不掠奪別人，同時我們也決不會接受對中國進行任何脅迫和訛詐。」

提中美衝突 王毅：美方誤判

他提到中美兩國近一年來的交鋒，認為中美關係之所以遭遇嚴重困難與多重挑戰，根本原因在於美方對中國和中美關係作出了戰略誤判。「美方的錯誤言行不僅嚴重損害兩國人民利益，也嚴重衝擊世界和平穩定。」王毅說，對此，中方的態度一貫而且明確：要對話可以，但應當平等；要合作歡迎，但應當互惠；要競爭無妨，但應當良性；要對抗不懼，將奉陪到底。

王毅談到台灣時稱，台海局勢出現緊張，癥結在於台灣當局企圖「倚美謀獨」，美國以及個別國家有意「以台制華」，一個中國原則的內涵面臨被虛化甚至掏空的危險。他強調，台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，中國必須統一，也必然統一。