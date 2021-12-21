王毅：明年召二十大 黨和國家頭等大事

【明報專訊】國務委員兼外交部長王毅昨（20日）在北京出席2021年國際形勢與中國外交研討會開幕式並發表演講。提到2022年外交主要任務，王毅稱，明年將召開中共二十大，「這是黨和國家政治生活中的頭等大事」。外交戰線將努力為黨和國家的偉大事業營造更加穩定有利的外部環境。
稱冬奧會已進「北京時間」
外交部網站全文發布了王毅的講話。王毅說，首先要全力配合辦好北京冬奧會，冬奧會已經進入「北京時間」，中國有信心為世界奉獻一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會。另外還要主動應對後疫情時期多重挑戰、推動全球發展倡議落地生根、拓展深化全球伙伴關係、致力推動中美關係重回正軌及堅定捍衛國家核心利益。
王毅表示，對於任何危害中國主權、安全、發展利益的威脅挑戰，我們都將堅決鬥爭；對於任何干涉我國內政、肆意造謠抹黑的惡劣行徑，我們都將堅定反擊。「我們歷來不依附別人、也從不掠奪別人，同時我們也決不會接受對中國進行任何脅迫和訛詐。」
提中美衝突 王毅：美方誤判
他提到中美兩國近一年來的交鋒，認為中美關係之所以遭遇嚴重困難與多重挑戰，根本原因在於美方對中國和中美關係作出了戰略誤判。「美方的錯誤言行不僅嚴重損害兩國人民利益，也嚴重衝擊世界和平穩定。」王毅說，對此，中方的態度一貫而且明確：要對話可以，但應當平等；要合作歡迎，但應當互惠；要競爭無妨，但應當良性；要對抗不懼，將奉陪到底。
王毅談到台灣時稱，台海局勢出現緊張，癥結在於台灣當局企圖「倚美謀獨」，美國以及個別國家有意「以台制華」，一個中國原則的內涵面臨被虛化甚至掏空的危險。他強調，台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，中國必須統一，也必然統一。