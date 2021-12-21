官媒學者齊稱公正 指網絡非「法外之地」

學者：危害國家稅收安全

又影響青少年健康

「知名頭部網絡主播相繼因偷逃稅被處罰，讓人震驚之餘更需反思。」中國社會科學院大學副校長張斌說，這些擁有「超高流量」的公眾人物偷逃稅，不僅危害國家稅收安全，更對社會風氣帶來不良影響。他指出，網紅主播快速走紅並毫無障礙地將流量變現，讓不少青少年認為讀書不如當網紅，幻想一夜爆紅，而不再相信腳踏實地的努力，嚴重影響青少年健康發展。

中國宏觀經濟研究院研究員許生表示，多元化平台、多群體入場給網絡直播帶來了更多可能性，但也增加了監管的難度。網絡主播網上從業，無實際經營地址、流動性強，一定程度上存在各地監管責任不清晰的難題，需要各部門各方面協同發力，共同促進直播行業健康長遠發展。

西南財經大學教授、西財智庫首席研究員湯繼強表示，國家支持新經濟新業態發展不應成為新業態從業人員逃避納稅義務的護身符。湯繼強稱，網絡直播行業不是「法外之地」，不只是知名主播，所有取得收入、符合納稅標準的網絡主播都應該自覺依法納稅。