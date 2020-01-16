大數據追查 「直播一姐」逃稅重罰16億 杭州稅局稱屢次提醒 薇婭去年膺「脫貧攻堅獎」

隱匿收入 虛假逃稅近8億

據浙江稅務局官網稱，經杭州市稅務部門調查，薇婭在2019至2020年期間，通過隱匿個人收入、虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元（約7.86億港元），另外少繳稅款0.6億元。去年10月，北京舉辦「全國脫貧攻堅獎表彰大會」，薇婭獲「脫貧攻堅獎」，當時被官媒盛讚其「精準扶貧」，指她公益直播共引導超過4.6億元成交額。

薇婭致歉 稱承擔一切後果

薇婭昨日傍晚於微博致歉，表示深感愧疚。她表示，這次稅務問題讓她深刻認識到，依法納稅是自己應盡的義務，完全接受稅務部門依法做出的相關處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。薇婭說：「錯了就是錯了，我願意為我的錯誤承擔一切後果，對不起。」

央視報道，杭州市稅務局稽查局有關負責人表示，該部門近期分析發現部分網絡主播存在一定涉稅風險，及時開展風險核查，提示輔導相關網絡主播依法納稅。經稅收大數據分析評估發現，主播黃薇（網名薇婭）存在涉嫌重大偷逃稅問題，稅務機關多次提醒督促仍整改不徹底，遂對其立案並開展全面深入檢查。經調查，2019至2020年期間，黃薇通過隱匿其從直播平台取得的傭金收入虛假申報偷逃稅款；通過設立上海蔚賀企業管理諮詢中心、上海獨蘇等多家獨資、合伙企業虛構業務，將其傭金等勞務報酬所得，轉換為企業經營所得做虛假申報偷逃稅款；從事其他生產經營活動取得收入，未依法申報納稅。

杭州市稅務局依據《個人所得稅法》、《稅收徵收管理法》等規定，確認黃薇偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元。負責人稱，黃薇對其隱匿個人收入偷稅部分，主動配合調查補繳稅款5億元，佔查實偷逃稅款的78%，依法從輕處罰處0.6倍罰款。但對其未能糾錯的違法行為依法嚴肅處理，黃薇隱匿收入偷稅且未主動補繳部分，則被從重處4倍罰款；黃薇虛構業務虛假申報偷稅部分處1倍罰款。

直播間遭凍結 逃稅主播第3人

黃薇最終被追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。有關稅務行政處罰書已向其送達。據查詢，昨晚淘寶已經找不到「薇婭直播間」。對此，淘寶客服表示，因違反相關規定，該主播帳號已被凍結，但店舖沒有被封。不過據天眼查App顯示，稅務部門提到的「上海獨蘇」已被吊銷營業執照。

杭州市稅務局官網在上月22日發文，網絡主播雪梨（朱宸慧）、林珊珊因偷逃稅款，將被依法追繳稅款並處罰款分別計6555.31萬元和2767.25萬元。兩人的偷逃稅行為同樣是通過稅收大數據分析後發現。

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