增44本土確診 國家衛健委：陝西廣東疫情或擴散

東莞西安病毒序列高度同源

陝西衛健委：境外輸入

據國家衛健委官網消息，前日新增的本土病例中，浙江31宗，其中紹興市25宗、寧波市6宗；陝西10宗，均在西安市；廣東3宗，其中東莞市2宗、廣州市1宗。

廣東省衛健委昨表示，廣州報告的病例，是在納入集中隔離觀察的密切接觸者中發現；東莞報告的，均在重點人群核酸篩查中發現。陝西衛健委稱，初步判定此次疫情為境外輸入引起，具體傳播過程尚不清晰，後續疫情仍處於快速發展階段。目前，陜西已對12月9至16日期間報告中的12名本土病例完成全基因測序，所有的測序結果均與4日巴基斯坦伊斯蘭堡PK854入境航班報告的境外輸入病例高度同源。

對於疫情，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華稱，目前全國疫情形勢總體保持比較平穩，局部地區發生由境外輸入疫情引起的本土聚集性疫情有的已經得到控制，雲南隴川已經連續8天沒有新增病例，稱疫情得到有效控制。

賀青華表示，浙江紹興仍處於持續發展的階段，疫情主要集中在封控的管控區域，當地仍然存在後續傳播的風險。近期西安和東莞兩地的病例基因測序高度同源，為同一境外輸入源頭的同一傳播鏈，這兩地應該嚴密的控制，兩地疫情仍在繼續發展，存在進一步擴散可能。

（綜合報道）

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