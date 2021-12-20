4大公投全勝 民進黨擬乘勝推「新竹升格直轄市」

支持者：能分配更多資源

反對者：為選舉整合票源

新竹縣市合併升格成為直轄市議題，自今年9月掀起。贊同者稱是新竹成第7都有利發展，台灣的中央統籌分配稅款近70％予直轄市，升格後能分到「大餅」；反對者認為綠營出於選舉考量，為了整合苗栗泛綠陣營票源。

公投獲勝後，民進黨乘勝推進縣市合併。據中央社報道，蔡英文昨上午在官邸邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委陳明文、前交通部長林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、新系大老利錦祥等人。台總統府發言人張惇涵昨下午表示，眾人就公投後台灣內外政經局勢作廣泛討論，並就多項重要國政議題深入交換意見。張惇涵稱，與會者有高度共識認為，支持新竹縣市合併升格，而這不僅新竹縣市長都有表達贊成，也符合新竹縣市人民的多數期盼。張表示，蔡英文也認為，未來台灣的行政區劃，必須以宏觀的視野討論。 新竹市長林智堅回應稱，「竹竹合併」升格是民眾期待，作為政治工作者，要把民意、人民利益為優先考量。

柯文哲：有6都已很荒謬

然而，柯文哲指出，國土重規劃是嚴肅的事情，台灣有6都已經很荒謬，未來還可能有第7都或第8都，不要為了選舉做奇奇怪怪的事情，國土重劃要怎麼劃分還需要討論。

除了新竹縣市合併，民進黨還提出包括台北市和新北市整合、嘉義縣、市與雲林縣整合等行政區劃整合議題。對於「雲嘉嘉合併」，嘉義縣長翁章梁認為，有正面助益；嘉義市長黃敏惠說，要多考慮人民的感受；雲林縣長張麗善表示，別為特定人士量身打造。