美奧委會發聲促查性侵指控 官媒昨幫彭帥「出片打卡」

出席越野滑雪活動 姚明同場交談

據陳青青表示，一名朋友將這段影片傳給她，該影片是在上海一場越野滑雪推廣活動中拍攝。陳青青Twitter帳號貼出一張照片，彭帥、姚明與奧運帆船冠軍徐莉佳和退役桌球運動員王勵勤4人合照。4人合照背景是上海楊浦大橋，旁邊還有一條橫幅，寫着「FIS越野滑雪中國城市巡迴賽」。據中國環球電視網（CGTN）新聞網站報道，國際雪聯（FIS）城市越野滑雪中國巡迴賽上海站前日開賽。

彭帥自11月份陷入指控被張高麗性侵的不倫事件後，備受國際輿論關注。此前，《環球時報》也數次發布彭帥的照片及影片，試圖證明其「安全及自由」。國際奧委會（IOC）曾與彭帥兩次通話，並聲明彭帥安全無虞。而國際女子網球協會（WTA）則稱，出於對彭帥的擔憂，宣布暫停所有在中國舉辦的賽事。

另據美聯社報道，美國奧委會和殘奧委員會領導層近日就彭帥事件首次發聲，表示「不可能真正了解彭帥是什麼狀况」，對於北京冬奧會則保持中立。美國奧委會主席蘇珊·萊昂斯表示，「我們任何人，尤其是在西方世界，不可能真正了解彭帥的狀况」，「我們真誠希望，任何有能力調查她的控訴，並能確保她安全的人，都這樣做。」報道指出，萊昂斯所指「有能力調查」的，暗示包括國際奧委會。