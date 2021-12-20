擬加強《反壟斷》監管執法 稱雙11零售無「二選一」 反壟斷局甘霖：市場秩序明顯好轉

甘霖在接受中紀委旗下官媒《中國紀檢監察報》採訪時表示，2008年8月，內地《反壟斷法》實施時，反壟斷執法由國家發展改革委、商務部和原工商總局分工負責，中共十九屆三中全會作出加強和改善政府反壟斷職能部署後，國務院組建市場監管總局，負責反壟斷統一執法，整合之前三部門的反壟斷職責，消除了此前存在的職責交叉、執法尺度不一等問題，優化了反壟斷執法體制，提高了反壟斷執法效能。

習今年兩提反壟斷 新局上月掛牌

國家主席習近平今年3月和8月，又對「充實反壟斷監管力量、增強監管權威性」作出指示；市場監管總局在11月加掛「國家反壟斷局」牌子，設立競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司，分工負責反壟斷相關工作。同時組建競爭政策與大數據中心，強化反壟斷、競爭政策理論研究和技術支撐。

甘霖稱平台壟斷威脅「經濟安全」

內地電商阿里巴巴集團及外賣巨頭美團今年相繼因實施「二選一」壟斷行為遭到監管當局重罰。國家反壟斷局於上月18日成立，外界預計此舉象徵整體反壟斷政策與監管力度更為加強。

甘霖指出平台壟斷、競爭失序引發的問題，「不僅帶來影響市場公平競爭、抑制創新活力、損害中小企業和消費者合法權益、妨礙社會公平正義等問題，甚至給數據安全、信息安全、經濟安全和社會公共利益安全帶來風險。」

官員再提「阻資本無序擴張」

她認為市場監管總局「有力有序」強化競爭監管，堅決反對壟斷、防止資本無序擴張。未來仍將完善平台經濟反壟斷制度規則，加快推進《反壟斷法》修訂，目前修正草案已提請全國人大常委會審議；發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，對「二選一」、「算法共謀」、「大數據殺熟客」等典型壟斷行為反壟斷監管作出系統規定。

甘霖特別提及社會反映強烈的「二選一」行為。指出依法查處平台經濟領域「二選一」壟斷案，並發出行政指導書，要求涉案企業全面整改，對防止平台壟斷、規範競爭行為發揮重要作用。今年「618」和「雙11」期間，網絡零售市場「二選一」行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉，平台內商家特別是中小經營者得到更廣闊空間。

「雙11」現已演變成電商全行業一年一度的購物活動；「618」則是網購的年中購物節。

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