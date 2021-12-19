轉發質疑南京大屠殺數字片 網民受滋擾掀逆起底

微博用戶「下唐寰化」前日（17日）發帖稱，自己只是將影片發布上網，並非拍攝者；但名字及電話都被公開。共青團中央的官方微博帳號加入聲援，稱「德不孤，必有鄰！」

電話成線索 學者公務員涉滋擾

「下唐寰化」公開大量辱罵短信的截圖，內容多數責罵他「舉報告密」、「賣師求榮」。網民根據圖中的手機號碼起底，整理出多達幾百人的「攻擊愛國網友電話名單」。因內地手機實名綑綁，有人發現當中有多名疑似公務員、醫生、經常接受外媒訪問的學者等，又稱「精日反賊們潛伏在媒體界和教育界很久了」。名單中被指有山西晉城一名警員，晉城警方前晚發帖回應，稱高度重視，會立即會同有關部門展開調查。

微博網民反應強烈，稱料不到「敵人原來都在內部」，形容事件猶如「開盲盒」。環球時報昨亦發表評論，稱在涉及捍衛歷史真相和民族大義的問題上，使用「告密」一詞純屬偷換概念，稱這名學生不是「告密者」，是反對歷史虛無主義的「吹哨人」。

另外，據湖南省衡陽縣公安前日通報，一名網民在QQ聊天時接連發出「南京大屠殺不是假的嗎」「為了營造愛國氣氛虛構出來的」等信息，損害國家利益和榮譽，處以行政拘留10天。

明報記者