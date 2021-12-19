穗濫伐榕樹 遭停全國文明城市資格

禁宣傳公文用「文明城市」稱號

通知由中央精神文明建設指導委員會辦公室下發，提到停止資格期間，廣州不得在宣傳廣告、公共場合或公文中使用「全國文明城市」稱號；又要求省文明委，督促指導廣州市吸取教訓，舉一反三整改，深入學習領會、貫徹落實習近平生態文明思想和關於城市工作的重要論述精神；落實人民城市為人民的宗旨要求，牢固樹立正確政績觀，堅決用科學態度、專業知識規劃管理城市，尊重城市發展規律、自然生態環境、歷史文化以及群眾訴求，下足「繡花」功夫，不斷提高城市治理能力現代化水平。

指按中央部門評價決定恢復資格

通知又提到，在停止資格期滿後，將根據中央和國家機關部門的評價、省文明委考核意見進行覆查，特別是在城市自然環境生態、歷史文化風貌方面，確定是否恢復資格。

根據公開資料，廣州市共4次獲評「全國文明城市」，並在過去3次均受中央文明辦通報表揚，去年更名列全國第四。

廣州市去年底砍伐3000棵老榕樹，引發民眾不滿，有消息稱老幹部向中央反映，引發中央高層震怒，導致廣州市委書記張碩輔與市長溫國輝月初被免職，省紀委監委上周日對10名官員問責。同日，廣州市召開領導幹部大會，廣州新書記林克慶在講話中稱作了「深刻檢討」、「向全市父老鄉親表達深深歉意」，又稱「我們政治站位不高」、「思想認識走偏，政績觀錯誤」，以及「沒有做到時時事事處處與習近平總書記、黨中央要求對標對表」等。

明報記者