公投結果強化蔡權威 台美關係維持熱度

藍營失「長尾效應」 朱立倫總統路遙

自去年初輸掉大選後，國民黨籍高雄市長韓國瑜又被拉下馬，令國民黨一度氣勢低迷，不過，在今年10月，藍營發起罷免民進黨支持的台灣基進立委陳柏惟案大功告成後，為藍營注入一劑強心針。台灣時評人鈕則勳表示，藍綠四大公投對決，就表現在綠營希望阻止骨牌效應出現，而藍營則希望延長「長尾效應」。

所謂長尾效應，原是經濟學術語，鈕則勳稱用在藍營身上，就是將所有優勢累積起來並不斷地延續下去。「陳柏惟被罷免就是第一張骨牌，所以對於四大公投，綠營很緊張，並操作為『抗中保台』，希望阻止第二張骨牌出現。」鈕則勳說：「否則，國民黨可能會在明年1月的台中立委補選和明年11月舉行的九合一選舉取得優勢。」

鈕則勳說，公投不獲通過，使蔡英文領導權威持續強化，避免「跛鴨困境」，行政院長蘇貞昌地位趨穩，甚至累積進取2024年總統大選的能量。至於國民黨，不僅衝擊台中立委補選和九合一選舉；且朱立倫的治理權威被削弱，要選總統幾乎不可能。

在四大公投中，反萊豬被認為直接影響到台美關係。中央社報道，公投遭否決後，中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳認為，台美關係將維持現有熱度。此外，預計明年成立印太經濟架構（IPEF），台灣加入機率很高，亦有助於台灣成為跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）的一員。