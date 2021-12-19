四大公投不通過 學者：挫藍營明年選情 朱立倫致歉稱個人努力不足 蔡英文：公投沒輸贏

昨日投票從早上8時開始，但投票並不踴躍，聯合報報道，民進黨認為，除因為是第一次沒有綁大選的公投外，跟天氣冷冽也有關係。投票至下午4時截止，隨即進行點票，至當晚8時許，所有票站點票完畢，結果四大公投全部「不同意」，且不同意票都高於同意票。其中重啟核四同意票380.47萬，不同意票426.24萬；反萊豬同意票393.65萬，不同意票413.12萬；公投綁大選同意票395.18萬，不同意票412萬；三接遷離同意票390.11萬，不同意票416.34萬。

22縣市12個投出「四個同意」

這次合資格選民逾1982.5萬人，首投族逾67.6萬人，各公投案過關門檻至少須495.6萬張有效同意票。根據台灣中選會公布，今次投票率為41%，雖四大公投不獲通過，但在全台22縣市中，有12縣市投出「四個都同意」。

由於公投被視為明年九合一選舉的前哨戰，藍綠陣營高度重視，國民黨提出「四個都同意，台灣更美麗」的口號，綠營則以「四個不同意，台灣更有力」打對台。中央社報道，蔡英文昨晨投票後表示，公投四項議題對台灣未來發展都很重要，包括能源轉型、供電穩定、經貿布局、跟美國的關係。

在點票結束後，自由時報報道，蔡英文在總統府召開記者會，稱無論同意與不同意都是公民意志的展現，公投沒有誰輸誰贏的問題，只有台灣未來怎麼走的問題。其過程傳達四個訊息，包括台灣人民希望走向世界，願意積極參與國際；支持能源轉型，期待穩健供電維持經濟成長動能；重視生態環保，希望經濟與環保能夠達成雙贏；以及期待公共政策資訊透明被理性討論。

她又說：「民主本來就有不同想法，政策規劃應要聽取不同意見，穩健施政是我們一貫原則，各種想法納入政策評估。包括藻礁保育、食安把關，絕對不會打折扣。」

國民黨「四大皆輸」後，朱立倫向全體國民和黨員、志工表達歉意。朱立倫說，這次的結果非常遺憾，表示面對龐大的行政資源、「國家」資源，國民黨作為在野黨必須認清楚跟民眾、在野力量站在一起，要團結所有在野的力量才能對抗獨裁的政府。

投票率41% 學者：綠營民意基本盤穩

台灣中國文化大學教授、時評人鈕則勳對本報表示，由於投票率低，變成基本盤決勝，而綠軍基本盤穩大於藍軍。他說，蔡英文的政治能量強，主場優勢明顯，民意支持度有堅實基礎。朱立倫則政治魅力、能量不足，動員力度與基本盤鞏固都較弱，無法爭取中間選民。民進黨對明年初的立委補選及年底九合一選舉，或可以逸待勞，而國民黨恐怕會舉步為艱。

明報記者

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