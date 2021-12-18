張文宏：第三針能抗Omicron

張文宏指出，世衛組織（WHO）的專家共識意見顯示，中國實施的動態清零策略，亦即PHSM（公共衛生和社會措施）已被國際廣泛採納用於應對Omicron疫情。他稱，動態清零能力是當前最為關鍵的公共衛生策略，近期長三角、珠三角、西北地方頻發Delta的散發與局部爆發病例，但動態清零策略已被證實4周左右終能應對。即使是已累計200多宗個案的紹興上虞，目前所有病例均在非常清晰的傳播鏈上，「我們跑贏病毒只是時間而已，毋須恐慌」。

稱動態清零廣被採納 度最後疫情寒冬

張文宏說，他所在的國家傳染病醫學中心上海團隊與北京團隊已完成對中國第三針接種作用的第三方評估，稍後將正式公布，研究主要證實中國的第三針接種仍能保留對Omicron與Delta的中和作用，具備降低重症病例發生的潛力。張文宏表示，中國第三針疫苗優化接種策略在今年有望全面完成，「這個冬季和春節我們將和國際社會一起度過最後一個寒冷的冬季」。

另國家衛健委通報，內地前日新增56宗本土個案，44宗在浙江，其中紹興40宗，廣州、東莞也各有1宗。而台北、桃園也出現防疫旅館群聚感染，疫情指揮中心昨稱，有7例輸入病例改判為本土病例。

（新冠疫情）