鐵凝續掌作協 張抗抗：沒打針未與會 莫言王安憶連任副主席 委員多網絡作家

【明報專訊】中國文學藝術界聯合會第十一屆全國代表大會及中國作家協會第十屆全國代表大會（合稱文代會）昨日閉幕，鐵凝連任中國文聯主席和中國作協主席。曾連續三屆出任中國作協副主席的張抗抗未能連任，引起外界猜測。張回應稱因沒打疫苗及超齡未與會和連任。
鐵兼任文聯主席 彭麗媛許江副主席
中國文聯全國代表大會16日選出新的主席團成員名單，鐵凝連任主席。出任副主席的有21人，包括民革副主席、諧星馮鞏，前國家主席江澤民的外甥、畫家許江，以及國家主席習近平的夫人彭麗媛。同日鐵凝還連任中國作家協會主席。64歲的鐵凝2006年成為茅盾和巴金之後的第三名作協主席，2016年首次一人兼任作協和文聯主席，她還是中共中央委員。
張：71歲該離任 各位不必理揣測
而新當選作協副主席的有畢飛宇、麥家、吳義勤、遲子建、阿來、陳彥、格非，上海作家王安憶、諾貝爾文學獎得主莫言等也連任副主席。不過，三屆副主席張抗抗則告落選。作家曹興文昨在微博轉發張抗抗「答友人」，稱本次大會要求與會代表都打過兩針以上疫苗，她因過敏體質一針疫苗也沒打過，所以放棄參會，有30多名作家與其情况相似不能與會。另外，張抗抗稱她已連任3屆作協副主席，今年已過71歲，按規定本次換屆應該離任，「但這幾天網上多有負面評價，對正常程式進行惡意揣測，各位朋友對此不必理睬」。
澎湃新聞報道，在作協全委會168名個人委員和46名團體委員中，出現多名網絡作家的名字。其中包括《長安十二時辰》作者馬伯庸，其作品《寂靜之城》2005年獲國內科幻文學最高獎項「銀河獎」，《風雨》獲2010年人民文學獎散文獎。筆名「匪我思存」的網絡作家艾晶晶也入選，她的多部作品已被改編為電視劇。此外，《誅仙》作者張戩（蕭鼎）、《羋月傳》作者蔣勝男等人也進入全委會。
京將集中培訓網絡作家「關注當下」
文代會閉幕後，昨隨即召開中國文聯第十一屆全國委員會、中國作協第十屆全國委員會全體會議。政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席並講話。新華社報道，王滬寧表示，文藝工作者要更加自覺地為時代和人民譜寫新史詩，樹立以人民為中心的創作導向，推出更多謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的優秀作品。
另《北京青年報》引述出席文代會的北京市文聯一級巡視員田鵬表示，明年北京將對網絡文學作家、自由撰稿人等進行集中培訓，引導他們關注當下，朝現實主義題材創作。