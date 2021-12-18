鐵凝續掌作協 張抗抗：沒打針未與會 莫言王安憶連任副主席 委員多網絡作家

鐵兼任文聯主席 彭麗媛許江副主席

中國文聯全國代表大會16日選出新的主席團成員名單，鐵凝連任主席。出任副主席的有21人，包括民革副主席、諧星馮鞏，前國家主席江澤民的外甥、畫家許江，以及國家主席習近平的夫人彭麗媛。同日鐵凝還連任中國作家協會主席。64歲的鐵凝2006年成為茅盾和巴金之後的第三名作協主席，2016年首次一人兼任作協和文聯主席，她還是中共中央委員。

張：71歲該離任 各位不必理揣測

而新當選作協副主席的有畢飛宇、麥家、吳義勤、遲子建、阿來、陳彥、格非，上海作家王安憶、諾貝爾文學獎得主莫言等也連任副主席。不過，三屆副主席張抗抗則告落選。作家曹興文昨在微博轉發張抗抗「答友人」，稱本次大會要求與會代表都打過兩針以上疫苗，她因過敏體質一針疫苗也沒打過，所以放棄參會，有30多名作家與其情况相似不能與會。另外，張抗抗稱她已連任3屆作協副主席，今年已過71歲，按規定本次換屆應該離任，「但這幾天網上多有負面評價，對正常程式進行惡意揣測，各位朋友對此不必理睬」。

澎湃新聞報道，在作協全委會168名個人委員和46名團體委員中，出現多名網絡作家的名字。其中包括《長安十二時辰》作者馬伯庸，其作品《寂靜之城》2005年獲國內科幻文學最高獎項「銀河獎」，《風雨》獲2010年人民文學獎散文獎。筆名「匪我思存」的網絡作家艾晶晶也入選，她的多部作品已被改編為電視劇。此外，《誅仙》作者張戩（蕭鼎）、《羋月傳》作者蔣勝男等人也進入全委會。

京將集中培訓網絡作家「關注當下」

文代會閉幕後，昨隨即召開中國文聯第十一屆全國委員會、中國作協第十屆全國委員會全體會議。政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席並講話。新華社報道，王滬寧表示，文藝工作者要更加自覺地為時代和人民譜寫新史詩，樹立以人民為中心的創作導向，推出更多謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的優秀作品。

另《北京青年報》引述出席文代會的北京市文聯一級巡視員田鵬表示，明年北京將對網絡文學作家、自由撰稿人等進行集中培訓，引導他們關注當下，朝現實主義題材創作。

明報記者