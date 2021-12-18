北京聞風：大灣區戰略佈局加速 ／文：鍾鳴九

根據《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，大灣區的戰略定位之一是「具有全球影響力的國際科技創新中心」，並計劃到2035年形成「以創新為主要支撐的經濟體系和發展模式」。分析人士認為，不論是從全球新一輪產業變革的大背景看，還是從內地發展模式向高質量轉型的角度出發，中國目前都急需科技創新，大灣區匯三地之長，極具潛力，其建設的迫切性由此彰顯。

從規劃部署發展至今，大灣區已是中國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。世界知識產權組織今年9月發布報告顯示，全球「最佳科技集群」中，中國深圳─香港─廣州地區排名第二位。這些發展成就在2021年大灣區科學論壇上得到集中展示，據報道，國家納米科學中心、散裂中子源、中微子實驗站等具有戰略意義的科技力量均已落戶大灣區。

核心技術突破 粵港澳人才需聚集

專業人士稱，之所以選擇在大灣區落地，是因為這裏提供了科研成果產業化的良好氛圍。即大量科創公司有望在此成為未來的世界級企業。根據德勤、阿里巴巴香港創業者基金和香港科技大學商學院聯合報告，受訪初創企業中，約33%已透過香港在大灣區建立公司，63%則表達了進軍其他大灣區城市的強烈意願。這些企業家看重的是大灣區「有機會進入較大市場」、「與強大人才庫接軌」、「增加與大企業合作機會」的優勢。

值得注意的是，要在核心技術上突破，人才仍是關鍵，正如美國集全球近半數「高被引科學家」（指論文被多次引用的科學家）而不斷產出科研成果，粵港澳三地的人才亦需聚集和流動起來。要實現這一目標，需進行戰略佈局。

據官方消息，廣東省城區常住人口300萬以下城市將試行取消落戶限制，包括珠海、惠州、江門、肇慶4個灣區城市。此外，深港融合基礎教育建設項目預計在兩年內全部建成，「蘇港澳高校合作聯盟」於日前成立，這些教育合作項目着眼長遠，能夠為大灣區作人才儲備。此前，神舟十三號太空人為包括港澳中小學生開設「天宮課堂」、內地奧運健兒訪港並將訪澳，在受到歡迎的同時，亦體現出中央對大灣區的未來寄予厚望。

消息人士透露，針對大灣區發展建設的利好政策和惠民措施還將陸續有來。

文：鍾鳴九