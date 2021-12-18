台灣四大公投案今投票 即晚揭盅

每項通過門檻495.63萬同意票

四大公投案涉及重啟核四、反萊豬、公投綁大選及珍愛藻礁議題，藍營呼籲民眾投贊同票，而綠營則號召支持者投反對票。中央社報道，美國前國務院經濟商務首席副助卿唐偉康（Kurt Tong）16日表示，若公投的結果禁止進口美豬，會影響台灣加入跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）的候選資格及台美經貿合作。今日投票時間為上午8時至下午4時，預計晚上10時前有結果；這次投票權人總數逾1982.54萬人，每一公投案過關門檻，至少要495.63萬張有效同意票。

趙少康：用票給政府一點顏色看看

蔡英文：勿因想教訓誰而教訓台灣

綜合台媒報道，國民黨晚上在台北自由廣場舉辦「民主守夜」活動，中國廣播公司董事長趙少康、國民黨主席朱立倫、前總統馬英九等相繼到場演講，向民眾訴求四個都同意的主張。趙少康呼籲，如果不滿意現政府表現，明天就要用公投票，給政府一點顏色看看。朱立倫表示，他要拼到最後一秒鐘，今晚也將夜宿自由廣場；也請所有縣市長守在各縣市，共同催票、一起投票。

民進黨力拼「四個不同意」，正副總統蔡英文、賴清德，行政院長蘇貞昌晚上南北趕場，分赴台北凱達格蘭大道、高雄台糖物流園區舉辦的兩場「台灣隊站出來」公投說明會。蔡英文指出，若4項公投過關，會讓台灣走不出去，受害的是全民，這與喜不喜歡蔡英文沒有關係，也不要因為想教訓誰而教訓到自己的台灣。