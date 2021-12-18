伯恩斯任美駐華大使 分析：難有突破 外界關注會否北京冬奧前就任

美國駐華大使一職，自前任大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）去年10月離任後，懸空近14個月，是中美關係史上首次。總統拜登在8月提名伯恩斯，不過共和黨參議員盧比奧，以伯恩斯供職的機構與中國有商業往來、「不懂得中國共產黨的威脅」為由阻撓表決，直至近期放行。

路透社報道，參議院在16日以75票贊成、18票反對，確認伯恩斯出任駐華大使。參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）稱，中國現今正全面挑戰美國，在權力、政治、外交、經濟、軍事甚至文化等幾乎所有層面破壞國際社會穩定，面對艱巨任務，伯恩斯的經驗「至關重要」。

伯恩斯昨在twitter發帖稱感謝拜登，讓他有機會代表美國赴華，期望與大使館、領事館出色的專家們一起工作。暫時未知伯恩斯何時前往中國，外界關注他會否在北京冬奧前就任。

稱中國是美地緣政治最大考驗

65歲的伯恩斯，精通法文、阿拉伯語和希臘語，但不懂中文，現時是哈佛大學甘迺迪政府學院國際關係學教授。此前從事外交工作27年，是蘇聯問題專家，在克林頓主政時期專責俄羅斯、烏克蘭事務，之後出任過駐希臘及駐北約大使。在前總統小布殊主政年代，他擔任負責政治事務的副國務卿，曾和中國政府一起處理過包括阿富汗、聯合國對伊朗及朝鮮的制裁，和美國在印太區域的政策等議題；但沒有在華工作經驗。

伯恩斯與拜登、國務卿布林肯關係密切，2020年總統大選期間獲布林肯邀請，加入拜登的外交政策團隊。對華態度方面，與拜登想法亦很類似（見配稿），伯恩斯10月出席提名聽證會時，曾形容中國在與台灣丶越南丶日本和菲律賓的關係中一直是「侵略者」、中國是美國21世紀最大地緣政治考驗；強調既要同中國積極競爭，亦會在符合利益時與中國合作；當時被中國外交部批評，言論充滿冷戰零和思維。

專家：布林肯外交政策忠實執行人

美國駐華大使自1995年起，均由國會議員或州長等政客擔任。報道指出，拜登提名伯恩斯這一專業外交官，而非讓政客出任，是看中其豐富的外交經驗，顯示拜登政府試圖構建兩國外交互動的「新模式」，希望使用更清晰的外交信號傳遞信息、以專業化方式處理事件。

中國社科院美國問題研究專家呂祥認為，伯恩斯與布林肯、總統國家安全事務助理沙利文在一個圈子共事多年，而目前美國的安全與外交事務由布林肯掌管，話事權非常大，中國恐怕不會特別期待伯恩斯有突破性行為，「他只會是布林肯外交政策的一個忠實執行人」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676