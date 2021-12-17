支付寶駁港康碼 穗深先行 灣區港人質疑對內地居民多此一舉

有別於之前需用手機或電腦輸入港康碼網址，再提交申請和登入系統，AlipayHK增設「香港健康碼」小程式，在首頁點擊「香港健康碼」圖標，即連結到政府的港康碼網站，填寫資料註冊帳戶，日後用戶即可在該處使用港康碼系統。

支付寶App則點擊「全國健康碼」小程式，選擇「中國香港」，日後內地居民往返香港，可直接在App內切換相關健康碼。首階段將率先開放予身在深圳及廣州的內地支付寶用戶，其後再逐步拓展至其他地區使用者。

需授權國家政務服務平台

本報記者在廣州實測支付寶App，打開港康碼，需要授權給國家政務服務平台。有在灣區工作的港人稱，內地居民只需將支付寶內地版轉香港版，就可以在香港使用健康碼而不必專門下載個App（港康碼小程式）；又質疑現在仍未通關，「有幾多內地人會咁樣做？」

螞蟻集團副總裁楊鵬指出，在港府支持下，支付寶團隊用了很短時間快速完成港康碼在支付寶App和AlipayHK的研發、測試和上線，「一方面是借鑑內地健康碼的成功經驗，另一方面也體現支付寶的技術能力，我們希望運用科技，為市民生活帶來更多方便」。

螞蟻集團支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示：「兩地錢包增設港康碼有助通關後，為兩地居民往來生活、出行帶來更多便利，屆時AlipayHK和支付寶用戶無論是通關檢疫，抑或是商貿、旅遊，都能使用一App無縫穿梭兩地。」

楊鵬還稱，未來支付寶還將助力大灣區更多民生服務項目，方便灣區居民來往、互通。目前，大灣區居民可透過支付寶App實現出行、政務服務、生活繳費等功能，而AlipayHK的服務普及和拓展，也讓港人在大灣區生活更便捷。目前AlipayHK已覆蓋內地所有城市門店、跨境交通、滴滴叫車、共享單車，及廣州、中山和佛山巴士。大灣區所有貼有支付寶標識的商戶，同樣可用AlipayHK支付。

（新冠疫情）