質疑南京大屠殺30萬人「欠數據支持」 滬教師被炒

指日軍確實有反人類行為 遇害者嚴謹統計至今欠奉

長約5分鐘的網傳短片顯示，上海震旦職業學院東方電影學院教師宋庚一在周二下午的「新聞採訪」課中稱，當年侵華日軍「確實在南京做了反人類的行為」，惟30萬人「是沒有數據支持的」，稱當時有估計2萬，也有估計50萬，「如果沒有名沒有姓沒有身分證，這個『30萬』只是一個中國歷史小說寫作的一個概述」，指中國至今未有認真就遇害人數作研究或統計，沒有史料支撐；又呼籲在場者到南京大屠殺紀念館，看看統計到有名有姓的有幾多人。短片中一度傳來畫外音，稱「我待會直接……放到微博上去」，疑為拍片者。宋在片末說，不應該永遠去恨，而是反思戰爭怎麼來「才是最重要的」。此時畫外音傳來竊笑聲。

短片於網上公開後，不少內地網民批評該教師。校方前日（15日）稱有網民反映該教師「發布錯誤言論」，校方已啟動調查程序。

《人民日報》轟枉為國人 校方5小時後宣布開除

《人民日報》昨下2時許在微博發文，稱「南京大屠殺遇難同胞30萬以上，鐵證如山。妄加揣測，質疑歷史真相，枉為人師！忘卻苦難，否認他國惡行，枉為國人！」晚上7時許，校方在微博指「宋庚一的錯誤言論造成重大教學事故和嚴重不良社會影響，決定給予其開除處分」，稱該校高度重視師德建設，對違規違紀的行為「零容忍」。