胡錫進卸任總編 「任仲平」要員空降掌《環時》

人民日報國際部副主任接任

胡：屆退休齡 將任特約評論

胡錫進1960年4月生於北京，祖籍河南平頂山汝州。他曾經從軍，1986年考入北京外國語大學俄語系讀研究生，1989年獲蘇聯碩士學位並從事新聞行業。胡錫進的微博個人簡介昨已從《環時》總編輯改為《環時》特約評論員。《環時》是央媒《人民日報》的子報，在胡錫進領導下，近年成為北京對外的重要輿論工具。

胡錫進擔任環時總編16年，不時透過微博及社論發表時評，被視為當下中國最受爭議的傳媒總編輯之一；同時為中國政府的政策宣傳和解釋，令他在國內外均甚知名。其微博擁有2423萬粉絲。

最新消息指，《人民日報》國際部副主任吳綺敏接任環時總編輯。

80後新社長范正偉

曾向習匯報新聞工作

范正偉出任的董事長、社長為新設職位。生於1980年的范正偉是陝西綏德人，北京大學文學學士、法學碩士，畢業後一直在人民日報社工作；2016年2月19日在新聞輿論工作座談會上，范作為編輯代表向中共總書記習近平匯報工作。他還是人民日報「任仲平」寫作小組主要成員，參與、主持撰寫的十多篇任仲平文章，曾獲得中國新聞獎特別獎。他參與「國紀平」寫作小組的文章也曾獲獎。

明報記者