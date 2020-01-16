美參院通過國防法案 554億投印太制華 再倡邀台環太平洋軍演 將交拜登簽署生效

禁國防部購「強迫勞動」新疆貨

NDAA在參議院於周三（15日）以88票贊成、11票反對通過。由於法案此前已於眾議院通過，稍後送交拜登簽署即告生效。法案總金額達7680億美元（約59,915億港元），較去年增加5%。在應對北京方面，法案提出投放71億美元（約554億港元）於擴大太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative），增加美國在印太地區的部署和與盟友伙伴合作的行動；以及禁止國防部採購新疆地區「強迫勞動」產品。還有多項提升台灣自我防衛能力的措施（見表），與台灣相關內容及字數較去年有所增加。

國會指出，對於中國大陸日益脅迫與挑釁台灣的行為，美國應支持台灣維持足夠的自我防衛能力及國防力量，建議支持台灣獲得軍售，發展不對稱防禦戰力，擴大人道主義援助和救災合作等。其中包括美台舉行實地訓練與軍演，視乎情况邀請台灣參加2022年環太平洋軍演（RIMPAC）；促進美台雙方在戰略、政策與職能層級的交流，強化國防規劃合作，提高美台軍事力量的互可操作性，以及加強台灣後備力量等。

關注北京於拉丁美洲擴勢力

法案要求，美國防長於2022至2027年，每年須遞交台灣防衛能力評估報告，評估如何協助台灣建立和取得不對稱防衛能力，同時確保能與美國及盟友、伙伴的軍事能力互相操作。明年2月前，要提交加強美國國民警衛隊（National Guard）與台灣合作的可行性報告，內容包括災害與應急響應、網絡防衛及通訊安全、國民警衛隊顧問協助台灣訓練後備部隊計劃等。另外亦應關注中國大陸在拉丁美洲、加勒比海地區日益擴張勢力，透過施壓阻止有關國家與台灣的外交往來。美國防部應聯同國務院等其他單位就此提交報告及採取措施。

台灣外交部昨日表示，感謝美國國會對台灣安全承諾的堅定支持，台方將與美國密切聯繫合作，共同維護台海及區域和平。

大陸近年未獲邀赴RIMPAC 美國會去年籲邀台未成事

RIMPAC是由美軍主導、每兩年舉行一次的全球最大型國際海上軍演，中國大陸在2014、2016年兩度參演，2018年後未再受邀。美國會在去年的NDAA亦曾建議特朗普政府邀台參加，不過台灣並未列入參演名單或觀察員。台灣國政基金會副研究員揭仲指出，台美目前已有密集軍事交流，但美國均未同意台灣參加由美國主導的多邊演習，其原因還是受美國的「一中政策」影響。

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