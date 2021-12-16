原價數百 滬迪士尼公仔炒上萬

據《每日經濟新聞》報道，上海迪士尼玲娜貝兒的3款公仔「常規款玲娜貝兒毛絨玩具」、「2021聖誕系列玲娜貝兒毛絨玩具」及「2021聖誕系列玲娜貝兒毛絨玩具鑰匙圈」在周日（12日）開放預購。當晚預約頁面即被「迫爆」，有人刷1個多小時，預約界面仍是空白。上海迪士尼官方公告稱，只有預約成功者可在確認日期和時段內購買，「季節性商品數量有限，售完即止」。

供不應求下，上述玩具的價格在二手平台被炒高約10倍，仍不乏問津。原價219元的公仔，拍賣價漲至2580元。聖誕款則要原價再加3100元，餘下的掛飾款都要加價1500元。有炒家直接一口價全套10,000元。有網民稱為買玲娜貝兒，願意用飛天茅台交換。

消保委關注

園方：絕不製飢餓營銷

事件引發上海市消費者權益保護委員會（消保委）注意，上海迪士尼回應絕不會製造「飢餓營銷」，同時對「首次補貨未能滿足大部分遊客和粉絲購買需求」表示歉意，稱缺貨「是短期內需求量巨大和疫情等因素影響」。