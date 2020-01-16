促過年「堅守崗位」不返鄉 寧波補貼外地員工最多500元

「寧波發布」微信公眾號消息，寧波市政府辦公廳發布的《關於支持企業節日留工優工促生產的通知》，要求各級政府及部門通過穩定生產、留工穩崗、暖心行動、加強服務等系列政策「組合拳」，鼓勵和支持企業春節期間「留工優工促生產」。

《通知》指出，農曆新年期間安排員工正常工作的企業，應按規定支付工資和加班工資。對在一線生產崗位工作外地員工給予專項補貼，每人最高不超過500元，專項補貼所需資金由市縣兩級財政各按50%承擔。

通知又指出，鼓勵有訂單企業和工期緊的重大項目施工企業，合理制訂農曆新年期間生產建設計劃，增加第一季度產能安排；今年第一季度工業總產值達1000萬元以上的製造業民企，在2022年首季同比增長10%及以上的，產值每增1000萬元獎勵1萬，最高獎50萬元。

當地疫情未息「半封城」

另據國家衛健委昨公布，內地前天報告新增確診67宗，其中50宗屬本土個案，包括浙江45宗（寧波佔6宗），內蒙古3宗及廣東2宗。浙江本月初爆發本土疫情，目前杭州、紹興、寧波3地嚴控民眾出行至明年3月15日，形同「半封城」狀態。

（新冠疫情）